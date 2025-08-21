Donnalucata, sequestrati ombrelloni e sedie lasciati incustoditi in spiaggia durante la notte

Attualità

In azione Capitaneria di porto e polizia locale. Non mancano le polemiche

Un’operazione congiunta tra la polizia locale di Scicli e la capitaneria di Porto di Pozzallo ha destato clamore e polemiche questa mattina sulla spiaggia di Micenci. L’iniziativa, denominata “Spiagge Sgombre”, è scattata all’alba, intorno alle 6, con l’obiettivo di liberare la spiaggia da ombrelloni, sedie e altre attrezzature lasciate incustodite durante la notte.

Le forze dell’ordine hanno circondato l’area e proceduto al sequestro di centinaia di ombrelloni e lettini, ma anche di asciugamani e teli mare, appartenenti a bagnanti che avevano occupato lo spazio a fini privati. L’operazione, definita “brillante” e “riuscita”, è stata condotta per far rispettare le normative che vietano l’occupazione abusiva del demanio marittimo. Le attrezzature sequestrate sono state rimosse e messe “in sicurezza”.