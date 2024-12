Donnalucata, tunisino trovato morto

Cronaca

Non si avevano sue notizie da circa un mese. Il corpo sarebbe in avanzato stato di decomposizione

Un tunisino è stato trovato morto a Donnalucata. Non si avevano sue notizie da circa un mese. Aveva 58 anni. Viveva da anni all’interno dell’ex Mercato del fiore di contrada Spinello. Sul posto, da questo pomeriggio, ci sono carabinieri e medico legale. Il magistrato deciderà quasi certamente per l’esame autoptico. Il corpo sarebbe in avanzato stato di decomposizione. Aveva il permesso di soggiorno e quindi la sua presenza era regolare sul territorio del nostro Paese. In tutti questi anni, era andato avanti attraverso una serie di lavori saltuari che, però, non gli avevano permesso di potere contare su un’abitazione tutta sua. Viveva tra gli stenti e in ambienti poco igienici. Da decifrare le cause della morte.

