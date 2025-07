Donnalucata, un successo organizzativo per la tappa conclusiva del torneo regionale di beach soccer Sabbie di Sicilia

Sport

L'on. Abbate: "La Regione crede molto nell'importanza di questi eventi anche da un punto di vista di ritorno economico e promozionale per il territorio che li ospita"

“E’ stato un grande successo organizzativo quello andato in scena sulla spiaggia di Ponente a Donnalucata. Ho assistito ad una finale avvincente tra due ottime squadre ma soprattutto ho visto centinaia di persone provenienti da tutta la Regione che in un bellissimo clima sportivo hanno tifato per la loro squadra”.

Queste le parole dell’onorevole Ignazio Abbate appena conclusa la premiazione della tappa conclusiva di Sabbie di Sicilia, il torneo regionale di beach soccer che dopo le tappe di S. Vito lo Capo e Catania ha toccato anche la punta più estrema dell’isola. “Complimenti a tutte le squadre, maschili e femminili, che vi hanno preso parte. Per impegni ho potuto assistere solo alle due finali ma ho capito che il livello era piuttosto alto. Complimenti naturalmente anche a Fabio Nicosia, promoter dell’evento, e a tutti i componenti de I Soci che si confermano da tradizione squadra imbattibile nell’organizzazione degli eventi sportivi su spiaggia. La Regione crede molto nell’importanza di questi eventi anche da un punto di vista di ritorno economico e promozionale per il territorio che li ospita. Ieri, sulla stessa spiaggia, c’erano gruppi nutriti provenienti da Marsala, Messina, Palermo, Taormina, oltre naturalmente ai nostri conterranei iblei. Bisogna alzare sempre di più l’asticella, come ho detto all’amico Fabio Nicosia, e puntare ad organizzare eventi sempre più prestigiosi. Come quello che ci stiamo avviando a vivere a Marina di Modica nel primo fine settimana di agosto quando arriverà il beach volley nazionale con la tappa più importante del sud Italia”.

