Dramma della solitudine a Modica, anziano ritrovato senza vita nella propria abitazione

Cronaca

Il decesso risalirebbe a una quindicina di giorni fa. A dare l'allarme alcuni vicini

Un anziano è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione a Modica Alta. Il decesso, avvenuto quasi certamente a cause naturali, risalirebbe a circa 15 giorni fa, evidenziando il tragico isolamento che affligge molti anziani. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nel tardo mattino di martedì, a seguito della segnalazione di alcuni residenti, preoccupati per la prolungata assenza dell’uomo. Gli agenti della polizia hanno avviato le indagini per ricostruire le ultime ore di vita dell’anziano e chiarire le circostanze del decesso.