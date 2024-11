E’ di Comiso la più giovane laureata in Economia alla Bocconi con il massimo dei voti

Società

La soddisfazione del sindaco Schembari che tra l'altro è stata una sua docente

Si chiama Naomi Donatuti ed è comisana la più giovane laureata in Economia alla Bocconi, con il massimo dei voti: 110/110 e lode.

A congratularsi con lei, il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari che ha spiegato come proprio in virtù della sua giovane età e del voto conseguito, a Naomi è toccato l’onore di tenere il discorso a nome di tutti i neodottori durante la cerimonia di proclamazione, che si è tenuta a Milano stamane.