E’ ufficiale, la Passalacqua Ragusa riparte dalla Serie A2

Basket femminile

La Lega ha accettato la richiesta della società. A giorni saranno illustrati i nuovi programmi

Dopo 11 campionati disputati nella massima serie, la conquista di due Coppe Italia e diverse, indimenticabili, finali scudetto, la Virtus Eirene ha ufficialmente rinunciato a disputare la Serie A1 di basket femminile e ripartirà dalla Serie A2. La decisione è ufficiale ed è stata presa dopo una attenta analisi della situazione economico-finanziaria anche e soprattutto alla luce della nuova riforma dello sport dello scorso anno. L’impegno della famiglia Passalacqua, sia in ottica prima squadra, che nel settore giovanile, ad ogni modo, non si ferma. In questo senso, i programmi per il futuro saranno illustrati alla città nei prossimi giorni. Intanto è stata acquisita la certezza del campionato che la società biancoverde andrà a disputare, vale a dire la Serie A2.

