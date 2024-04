Eccellenze iblee agroalimentari, il coordinamento provinciale propone percorsi di collaborazione dopo la presentazione dei nuovi corsi di laurea a Ragusa

Attualità

Arezzo e Cavallo: "Guardiamo con interesse alla sottoscrizione di specifiche convenzioni per l'utilizzo delle aziende agricole dei soci per l'effettuazione di stage e sopralluoghi"

Il coordinamento provinciale delle Eccellenze iblee agroalimentari ha partecipato alla presentazione a Ragusa, da parte del Comune di Ragusa, dell’Università degli Studi di Catania e del Consorzio Universitario di Ragusa, dell’offerta formativa del prossimo anno accademico della struttura didattica speciale di Ragusa. Sono stati il presidente del Consorzio di Tutela Olio Dop Monti Iblei, Giuseppe Arezzo ed il direttore del Consorzio per la Tutela del Formaggio Ragusano Dop Enzo Cavallo (entrambi nella foto), a presenziare all’importante evento in rappresentanza del coordinamento e quindi di tutti i Consorzi di Tutela e di Slow Food e ad interloquire con i responsabili della nuova facoltà “Gestione Sistemi Produttivi Agrari Mediterranei” e col presidente del Consorzio Universitario Giuseppe Lavima.