Ecco chi è la ragusana Ludovica Cutuli dal 14 maggio in prima serata su Rai 3 accanto a Piero Chiambretti

Molta gavetta alle spalle e la voglia di mettersi in evidenza nel mondo dello spettacolo

La ragusana Ludovica Cutuli in prima serata su Rai 3. Nasce a Ragusa da una famiglia di piccoli imprenditori, primogenita, già da piccola rivela un carattere intraprendente e sempre alla ricerca di nuovi obiettivi. Frequenta il liceo linguistico con ottimi risultati, cercando nel frattempo di far esperienza anche nel mondo del lavoro mettendosi alla prova nelle più disparate professioni: dalla bagnina alla guida turistica, dalla receptionist all’amministrazione. A sedici anni partecipa ad una masterclass di teatro tenuta dall’attrice catanese Lucia Sardo e scopre la passione per le forme espressive e la recitazione e iniziano i primi lavori come modella e i primi passi nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a diversi concorsi di bellezza.

Dopo la maturità, d’accordo con i genitori, che l’hanno sempre guidata e sostenuta, lascia la Sicilia e si iscrive alla Facolta’ di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia in cerca di una sua indipendenza e di una formazione completa, ma l’attrazione per il mondo dello spettacolo non la abbandona e si cimenta in diversi ruoli davanti e dietro l’obiettivo. Durante il periodo universitario passa dal lavoro di comparsa a quello di modella e hostess, fino all’approdo a Miss Italia nel 2021 dove entra nella rosa delle finaliste come rappresentante della regione Sicilia. Continua a lavorare dietro le quinte come assistente per la produzione internazionale Netflix del film Lift e per spot pubblicitari, e in attesa della laurea, accede ad un progetto universitario a numero chiuso di management artistico di narrazione per immagini e scrittura per l’Inps.

Si laurea nel 2023 con una tesi in marketing e management di Cinema e Spettacolo e si trasferisce a Roma con la voglia di nuove sfide professionali e di provare a passare dall’altra parte dello schermo. In poco tempo inizia a collezionare piccoli ruoli: dalla serie tv Netflix Il Gattopardo alla serie Hanno ucciso l’uomo ragno sino al reality show francese Destination X e al film Dedalus. Del percorso universitario e dei tanti lavori dietro le quinte porta con se’ lo spirito organizzativo, il rigore e un capacità di avere una visione d’insieme.