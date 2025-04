Elezioni al Libero consorzio comunale di Ragusa, Schembari formalizza la propria candidatura

Politica

E' sostenuta dall'intero centrodestra ibleo eccezion fatta per la Dc e Radici iblee

Anche la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, ha formalizzato oggi la presentazione della propria candidatura in vista delle elezioni provinciali del 27 aprile. La presentazione della candidatura a palazzo di viale del Fante.

“Ora è ufficiale – scrive Schembari in un post su Facebook – la candidatura è stata appena presentata. Con fiducia e gratitudine per l’affetto e il sostegno, in un luogo simbolo del palazzo della Provincia, prosegue il mio e il nostro cammino”. Schembari è sostenuta dalla coalizione di centrodestra, eccezion fatta per la Dc e Radici Iblee che, invece, hanno puntato su Fidone, sindaco di Acate.

