Elezioni per il Libero consorzio comunale di Ragusa, depositata la lista della Dc-Radici iblee

Politica

Ecco i dodici nomi in campo a sostegno della candidatura alla presidenza di Gianfranco Fidone

Ieri, domenica 6 aprile, è stata ufficialmente presentata la lista dei candidati della DC – Progetto Radici Iblee per l’elezione del Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in programma domenica 27 aprile.

Dodici i nomi in campo a sostegno della candidatura alla Presidenza dell’avvocato Gianfranco Fidone, Sindaco di Acate, espressione di un progetto politico e amministrativo fondato su competenza, impegno civico e visione per il futuro del territorio.

Gianfranco Fidone – Candidato alla presidenza Dopo aver completato gli studi classici, Gianfranco Fidone si laurea in Giurisprudenza a 22 anni, diventando avvocato a 26 e cassazionista a 35. In seguito, consegue una seconda laurea in Management delle Organizzazioni Pubbliche e Sanitarie. Avvocato amministrativista, Fidone è titolare di uno studio legale con sedi a Vittoria, Catania e Roma. Assiste pubbliche amministrazioni e società partecipate in tutta Italia ed è autore di diverse pubblicazioni in materia di diritto amministrativo. Dal giugno 2023, è Sindaco di Acate, dopo aver ricoperto la carica di consigliere comunale e quella di Amministratore Unico di Ghelas Multiservizi S.p.A., società in house del Comune di Gela. Nel 2022, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sposato e padre di una bimba di 8 anni, ha sempre lavorato con serietà e passione per migliorare la sua comunità.

“Abbiamo costruito una squadra forte, fatta di consiglieri comunali, rappresentativa di tutti i Comuni del territorio. Siamo pronti a lavorare sin da subito con serietà e umiltà per valorizzare il ruolo della Provincia e dare risposte concrete ai cittadini”, ha dichiarato il candidato presidente Fidone.

Ecco i 12 candidati al Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa:

– Federico Bennardo – Consigliere comunale del Comune di Ragusa, eletto con il terzo miglior risultato in termini di preferenze. Medico specializzando in Ginecologia, con un master in Management dell’azienda sanitaria. Ha frequentato la Scuola di Politiche e lavorato come collaboratore parlamentare. È l’unico siciliano nel programma YEP del Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles. Scrive regolarmente di politica e sanità su testate giornalistiche.– Giovanna Caruso – Consigliera comunale del Comune di Giarratana, rieletta per quattro legislature dal 2002. Ha ricoperto i ruoli di Presidente del Consiglio comunale e Assessore con deleghe a Viabilità, Ambiente, Pubblica Istruzione, Servizi Scolastici e Sviluppo Economico. Ragioniera di professione, da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio e dei servizi alla cittadinanza.– Giovanni D’Aquila – Presidente del Consiglio comunale di Monterosso Almo dal 2017, riconfermato nel 2022. Geometra e professionista nel settore del commercio di mobili, entra in Consiglio comunale nel 2012, ricoprendo diversi ruoli di responsabilità.– Angela Desirè Ficili – Presidente del Consiglio comunale di Scicli, prima degli eletti nel 2022. Laureata in Scienze dell’Educazione, insegna all’Istituto Comprensivo “G. Dantoni” di Scicli. Attiva nel volontariato cattolico, ha esperienza come catechista e nel supporto alle famiglie in difficoltà. Specializzata in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).– Giuseppe Giampietro – Vicepresidente del Consiglio comunale di Pozzallo. Laureato in Scienze Politiche, ha ricoperto ruoli di comando e gestione delle emergenze marittime a bordo di pattugliatori della Guardia Costiera. Attualmente si occupa di sicurezza ed efficienza delle operazioni portuali ed è vice segretario generale del sindacato militare USMIA. È istruttore di judo e difesa personale. – Lorenzo Giannone – Consigliere comunale del Comune di Modica, eletto per tre mandati consecutivi dal 2013. Dal 2010 al 2012 ha fatto parte dello staff dell’assessore allo Sviluppo Economico alla Provincia di Ragusa. È direttore dello stabilimento Mediterranea Mangimi ed è impegnato nello sviluppo del territorio e nel dialogo con il mondo produttivo locale.– Maria Giurato – Vicepresidente del Consiglio comunale di Comiso. Già Assessore negli anni precedenti, ha ricoperto deleghe relative a Attività Produttive, Sport, Turismo e Istruzione. Avvocato civilista dal 2007, con una solida esperienza nelle consulenze legali.– Marco Greco – Consigliere comunale del Comune di Vittoria, dove presiede la commissione Assetto territoriale e Lavori Pubblici. Avvocato cassazionista, ha maturato una solida esperienza amministrativa in diversi ruoli istituzionali, unendo competenza giuridica e impegno civico.– Maria Ignaccolo – Consigliera comunale del Comune di Ispica. Laureata all’Accademia di Belle Arti, ha ricoperto incarichi assessoriali in due diverse giunte, occupandosi di Servizi Sociali, Istruzione, Turismo, Sport, Spettacolo, Ambiente e Territorio.– Pietro Mandarà – Consigliere comunale del Comune di Santa Croce Camerina. Già assessore comunale, presidente del consiglio comunale e assessore provinciale, ricopre un incarico dirigenziale presso l’ASP di Ragusa, nella Direzione Sanitaria degli Ospedali. È anche responsabile aziendale del Servizio Civile Universale.– Ippolito Ruffino detto Alessio – Consigliere comunale del Comune di Modica, dove presiede la Commissione Bilancio. Mediatore creditizio iscritto all’albo OAM per il Gruppo NSA, opera nel settore finanziario e bancario. È stato eletto per la prima volta a soli 22 anni. È cresciuto nel volontariato giovanile presso i salesiani di Modica Alta.– Irene Tidona – Consigliera comunale del Comune di Acate. Laureata in Psicologia Clinica e della Riabilitazione, con un Master in Analisi Comportamentale Applicata. Dal 2019 lavora presso il Centro Medico Sociale Neuromotulesi di Vittoria nel progetto Autismo 0-6, supportando i bambini con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie.