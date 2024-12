Elezioni per le Rsu del comparto igiene ambientale in provincia di Ragusa, è giallo su chi ha vinto. La Fp Cgil: “Siamo stati noi”

Attualità

L'intervento dopo che la Uil aveva messo in evidenza i propri risultati di primato, in realtà riferibili solo a Ragusa e a Modica

Chi ha vinto le elezioni Rsu del comparto igiene ambientale? La domanda nasce spontanea dopo che il pomeriggio di oggi è stato caratterizzato da una messe di comunicati da parte di varie sigle sindacali, ognuna delle quali mette in rilievo gli ottimi risultati raggiunti. Alla fine, però, si scopre che a mantenere il primato è la Fp Cgil mentre la UilT ha dovuto rivedere le proprie posizioni, marcando comunque un ottimo risultato a Ragusa, dove la Cgil è praticamente scomparsa, e a Modica.

Altro ottimo risultato quello ottenuto dalla Fiadel. Questo, intanto, quello che dichiara la Fp Cgil. “Un risultato che rafforza la fiducia e l’impegno. La Fp Cgil di Ragusa si afferma come primo sindacato nel settore dell’igiene ambientale, conquistando una posizione di leadership con numeri e percentuali che parlano di una fiducia solida e condivisa da parte dei lavoratori. Le elezioni per le Rsu (Rappresentanze Sindacali Unitarie) e le Rlssa (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro) hanno consolidato la presenza della Fp Cgil, segnando un successo significativo: 14 seggi alle Rsu, con una percentuale del 33,59% pari a 174 voti a dimostrazione di una rappresentanza radicata sul territorio. Un risultato ancora più straordinario per le Rlssa, dove la percentuale supera il 64%, collocando la Fp Cgil Ragusa tra le eccellenze a livello regionale”.

“La fiducia dei lavoratori – ancora la Fp Cgil – è un riconoscimento, ma soprattutto una responsabilità. La Fp Cgil è presente nel 90% dei cantieri della provincia, lavorando ogni giorno per tutelare i diritti di chi opera in un settore tanto delicato quanto strategico come quello dell’igiene ambientale. È proprio questa capillarità che ha portato i lavoratori a scegliere ancora una volta la Cgil, riconoscendo nei suoi valori di giustizia, tutela e solidarietà un punto di riferimento insostituibile”. “Questo risultato va oltre i numeri, è la testimonianza del legame profondo tra il sindacato e i lavoratori, un rapporto costruito sulla fiducia reciproca e su un impegno concreto,” hanno dichiarato Nunzio Fernandez e Graziana Stracquadanio della Fp Cgil Ragusa. “Non ci limitiamo a celebrare il successo: sentiamo forte il peso di questa responsabilità e l’impegno che abbiamo sottoscritto con ogni lavoratore. Siamo pronti a proseguire il nostro lavoro, prevenendo ogni deriva autoritaria da parte datoriale e garantendo sicurezza e dignità in ogni luogo di lavoro.”

L’igiene ambientale è un ambito complesso, dove le sfide quotidiane riguardano non solo la tutela dei diritti ma anche la sicurezza sul lavoro, resa ancora più urgente dalle recenti elezioni dei rappresentanti per la sicurezza. La Fp Cgil continuerà a portare avanti politiche sinergiche con le aziende e le pubbliche amministrazioni per assicurare standard sempre più elevati, nell’esclusivo interesse dei lavoratori.