Elezioni per le Rsu igiene ambientale in provincia di Ragusa, la Fiadel: “Il nostro risultato è stato eccezionale”

Attualità

Lattuca: "Premiato il lavoro svolto dalla segreteria provinciale"

Eccezionale risultato per la Fiadel in Provincia di Ragusa alle elezioni per la rappresentanza sindacale del comparto Igiene ambientale. Lo sottolinea in una nota la stessa sigla sindacale.

La Fiadel ha ottenuto, nei 7 cantieri ove è presente, il 31% dei seggi (9 su 29) ottenendo il primo posto a pari merito con la Fp-CGIL, ed il 26% di voti validi in tutta la provincia di Ragusa, risultando il secondo sindacato più votato in provincia, distanziando nettamente le altre organizzazioni sindacali.

Un lavoratore su quattro ha preferito, quindi, votare il maggior sindacato italiano, autonomo, libero e senza condizionamento di alcun partito politico, la Fiadel.

La grande affermazione premia il lavoro svolto in questi anni dalla segreteria provinciale capitanata da Giorgio Iabichella e Giovanni Lattuca (nella foto), nonostante i diversi ostacoli causati, in alcuni cantieri, da gravi ingerenze di qualche azienda condizionando, in alcuni casi, l’esito del voto.

Ha vinto, quindi, il “Patto sindacale” che la Fiadel ha stretto con le Lavoratrici ed i Lavoratori, impegnandosi per garantire un ambiente di lavoro sicuro, equo e solidale, conciliando i tempi di vita-lavoro, il diritto al pagamento corretto e puntuale per tutti i lavoratori dei servizi ambientali, che conferma la forte crescita della Fiadel in tutti i cantieri d’Italia, superando nettamente altre sigle sindacali confederali.