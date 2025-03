Elezioni provinciali a Ragusa, Galifi: “Ecco il manifesto politico dell’Mpa sul territorio”

Politica

"Abbiamo ottimi rapporti con tutti gli alleati della coalizione, ora è il momento di definire un percorso"

“Le complesse dinamiche che hanno caratterizzato l’avvio delle elezioni provinciali di secondo livello, come i ricorsi, il calcolo del voto ponderato, che in alcuni casi risulta difficile da comprendere, ed il recepimento o meno della norma che abolisce il vincolo dei 18 mesi per i sindaci che intendono candidarsi, hanno condizionato l’intero processo decisionale, incidendo in particolare sulle scelte cruciali, come quella dei candidati alla presidenza. Chi sostiene che il centrodestra non sia in grado di trovare un accordo lo fa in maniera strumentale, adottando la strategia più comune quando non si riesce ad essere competitivi: criticare gli altri per evitare di affrontare i temi concreti e i progetti reali per il nostro territorio”. E’ quanto afferma Angelo Galifi (nella foto), dirigente provinciale Mpa Ragusa.

“È vero che al tavolo regionale il centrodestra non ha ancora trovato una piena unione d’intenti – continua – ma questo è principalmente dovuto al fatto che la legge c.d. “Delrio” presenta delle storture e costringe inevitabilmente le forze politiche a un confronto più profondo sui territori, soprattutto nelle varie province, dove esiste una non trascurabile percentuale di gruppi indipendenti e civici che devono essere necessariamente coinvolti nelle decisioni di tale rilevanza per il benessere dei territori. Lo stesso vale per Ragusa, dove le forze di centrodestra dovranno ritrovarsi per valutare e scegliere il migliore candidato presidente. L’Mpa avrà un ruolo da protagonista nelle scelte future ma intende esprimersi con rispetto, umiltà e anche con determinazione, insieme agli amici di Forza Italia, con cui siamo federati, a Fratelli d’Italia, alla Lega, alla Democrazia Cristiana e ai civici di area di centrodestra. Siamo certi che troveremo una soluzione condivisa ed efficace”.