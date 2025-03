Elezioni provinciali, a Ragusa la provocazione del consigliere Gaetano Di Mauro: «Vendo il mio voto a chi porterà turisti»

VERSO IL VOTO

Una sfida lanciata sulle criticità legate alla viabilità e ai trasporti del territorio

«Il mio voto, sulla elezione a presidente dell’ex Provincia, è in vendita al miglior offerente, ovvero a chi sarà in grado di offrire una risposta concreta su come portare i turisti a Ragusa questa estate.» Con queste parole il consigliere comunale di Ragusa, Gaetano Mauro, è intervenuto nel corso dell’ultima seduta consiliare, lanciando una provocazione sulle criticità legate alla viabilità e ai trasporti della provincia.

Mauro ha evidenziato come la mancanza di infrastrutture e collegamenti stia penalizzando il turismo locale: «Non abbiamo autostrada, del catamarano non si sa più nulla, la programmazione estiva dell’aeroporto Pio La Torre è già compromessa perché gli altri scali iniziano la stagione il 31 marzo mentre noi non abbiamo nemmeno aperto i bandi.» Il consigliere ha inoltre sottolineato che «a partire da aprile, i voli che dovrebbero atterrare a Catania tra mezzanotte e le 6 del mattino saranno dirottati su Palermo e Trapani.”