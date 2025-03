Elezioni provinciali a Ragusa, Radici Iblee punta su Gianfranco Fidone

Politica

E' in corso la stesura del programma elettorale che mette in vetrina il sindaco di Acate

A una settimana dalla sua nascita, il movimento Radici Iblee, che unisce membri della Dc e forze civiche vicine al centro e al centrodestra, ribadisce con determinazione il proprio impegno per l’unità di questa area politica e conferma la proposta di Gianfranco Fidone (nella foto), sindaco di Acate, come candidato alla presidenza della Provincia in vista delle elezioni del prossimo 27 aprile.

“Fidone rappresenta per Radici Iblee – è scritto in una nota – la sintesi perfetta tra innovazione e capacità amministrativa: un giovane professionista, affermato e riconosciuto per la sua competenza e il suo operato. Il gruppo continua a lavorare con spirito di dialogo e confronto con le forze politiche del territorio, un impegno che sta già portando a risultati concreti e rafforzando l’obiettivo di costruire una proposta politica solida e condivisa. Radici Iblee sta crescendo costantemente, con un numero sempre maggiore di consiglieri comunali e il sostegno di amministratori locali che credono in questo progetto”.