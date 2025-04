Elezioni Rsu, la Cisl Fp mantiene il primato in provincia di Ragusa

Attualità

La segretaria territoriale Sandra Farruggio: "Premiati il lavoro e l'impegno"

La tornata elettorale per l’elezione della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) in provincia di Ragusa ha confermato un ottimo risultato per la Cisl Fp. L’intero comparto si è attestato su risultati più che lusinghieri, grazie allo straordinario impegno di tutti i candidati oltre a quello della segretaria territoriale, Sandra Farruggio, in sinergia con gli altri componenti della segreteria.

Nel complesso la Cisl Fp ha ottenuto ben 68 eletti nelle sue liste, a fronte delle altre organizzazioni sindacali confederali che hanno ottenuto rispettivamente 50 e 24 eletti.