Emendamenti alla Finanziaria Ars, due importanti provvedimenti per Scicli

Il primo riguarda il dragaggio del porticciolo di Donnalucata, il secondo la bonifica e la manutenzione straordinaria della strada di accesso alla fornace Penna

Una lunga maratona ieri all’Ars terminata oltre la mezzanotte per l’approvazione degli emendamenti alla Finanziaria. Al termine di questa intensa giornata, cominciano ad arrivare buone notizie per i Comuni dell’area iblea che avranno la possibilità di realizzare alcuni importanti progetti attesi da tantissimo tempo. A darne notizia è l’onorevole Ignazio Abbate (nella foto) che ha proposto i primi due emendamenti da 100mila e da 600mila euro riguardanti la bonifica e la manutenzione straordinaria della strada di accesso ad uno dei simboli più riconoscibili della provincia iblea, la Fornace Penna di contrada Pisciotto, e le operazioni di dragaggio e ripristino dell’agibilità del porticciolo di Donnalucata.