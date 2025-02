Emergenza Blue tongue nel Ragusano, in arrivo 20mila dosi di vaccino per le aziende

Attualità

Il consigliere comunale del capoluogo, Salvatore Battaglia, chiarisce quali sono le ultime novità per gli allevatori

“Anche nella città di Ragusa ci si sta muovendo per garantire agli allevatori alle prese con la Blue tongue, brucellosi e tubercolosi di valutare in che modo i fondi destinati dalla Regione come ristori siano riusciti a centrare il proprio obiettivo. La situazione è fluida nel senso che c’è un attento monitoraggio da parte dei Servizi veterinari dell’Asp per evitare che i problemi continuino a fiaccare gli operatori economici della nostra città che si sono trovati a dover fare i conti con questa emergenza”.