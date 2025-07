Emergenza idrica a Comiso: attivato nuovo pozzo, temporanea sospensione degli altri impianti

Il caso

Il Comune ha acquistato un nuovo pozzo, che è già stato collegato alla rete cittadina a partire dal 4 luglio

Per fronteggiare la grave emergenza idrica che sta colpendo anche Comiso il Comune ha acquistato un nuovo pozzo, che è già stato collegato alla rete cittadina a partire da oggi, 4 luglio. Lo ha reso noto l’assessore ai servizi tecnici e tecnologici, Giovanni Assenza.

«I lavori di collegamento, avviati questa mattina da Iblea Acque, permetteranno di rafforzare la fornitura d’acqua e offrire una risposta concreta alla crisi idrica in corso», ha spiegato Assenza. Per consentire le operazioni, gli altri due pozzi comunali sono stati temporaneamente disattivati fino al termine dei lavori.

L’amministrazione segnala che potrebbero verificarsi disagi e interruzioni nell’erogazione dell’acqua nelle prossime ore. «Siamo consapevoli delle difficoltà – sottolinea Assenza – ma l’intervento è necessario per evitare carenze più gravi durante la stagione estiva. I benefici saranno evidenti una volta completata la messa in rete del nuovo pozzo».