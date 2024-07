Emergenza idrica a Ragusa, Firrincieli (m5S): “Ma non dovevano essere individuati nuovi pozzi?”

Attualità

"Fateci capire a che punto siamo perché qui la situazione non è semplice"

Alcuni mesi fa la Regione Sicilia aveva dato mandato al Genio civile, che ha poi spostato la richiesta ai Comuni, di individuare dei nuovi pozzi da poter eventualmente attivare con un finanziamento cospicuo di circa 200 milioni, ovviamente per tutta l’isola. Attivazione da predisporre proprio in previsione della stagione più calda. Sono state portate avanti delle procedure in questa direzione? E’ l’interrogativo che il consigliere comunale dei Cinque Stelle di Ragusa, Sergio Firrincieli (nella foto), ha sollevato in una delle ultime sedute del civico consesso.