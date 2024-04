Emergenza idrica anche in provincia di Ragusa, la questione si fa sempre più seria

Attualità

Il Comune di Vittoria si fa portavoce del messaggio istituzionale diffuso da Anci Sicilia

Emergenza idrica, la questione è seria. Il Comune di Vittoria si è fatto portavoce di un messaggio istituzionale diffuso da Anci Sicilia. Scattano i piani di razionamento e la Regione chiede lo stato di emergenza.

“L’attuale crisi idrica in Sicilia” scrive l’Anci “in considerazione delle previsioni meteo che escludono precipitazioni, potrebbe peggiorare, i sindaci siciliani e gli operatori economici, hanno prospettato ingenti danni alle colture e all’intero ciclo produttivo, pertanto hanno chiesto un tempestivo intervento al Governo regionale”. Per questo stato di cose, l’Anci fa appello a tutti gli amministratori siciliani, perché sui siti istituzionali dei Comuni siano invitati tutti i cittadini ad evitare sprechi e a utilizzare l’acqua in maniera parsimoniosa.

