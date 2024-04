Emergenza idrica in provincia di Ragusa, il Comune di Comiso lancia l’allarme

Attualità

L'assessore Assenza: "Il momento è critico già prima che la stagione calda entri nel vivo. Stiamo cercando soluzioni"

“Mi rivolgo a tutti i cittadini di Comiso e Pedalino per lanciare un appello molto importante. Non saranno sfuggite le notizie di questi ultimi giorni in merito alla grave crisi idrica in cui si trova l’intera Sicilia. Una crisi determinata dall’assenza di pioggia che sta abbassando il livello dei pozzi e sta essiccando gli invasi. Infatti, è stata proprio l’Anci a sollecitare i Comuni siciliani, oltre a chiedere un intervento da parte del governo Regionale, a responsabilizzare i cittadini”. Lo dice l’assessore comunale di Comiso, Giovanni Assenza. In una nota si legge: “L’Anci Sicilia in considerazione della situazione di estrema gravità e del rischio che possa peggiorare con inevitabili ripercussioni su economia e servizi, invita i sindaci dell’Isola a richiamare l’attenzione dei cittadini, appellandosi al senso di responsabilità, per mettere in campo tutte le misure possibili per evitare sprechi ed utilizzare l’acqua in maniera parsimoniosa”. “Invito dunque tutti i cittadini di Comiso e Pedalino – chiarisce Assenza – a fare un utilizzo responsabile dell’acqua, con piccoli ma importanti accorgimenti e di munirsi di serbatoi di accumulo in modo da avere una riserva d’acqua. Purtroppo, la situazione è già critica prima ancora che arrivi la stagione calda e, per quanto ci riguarda, prima ancora di arrivare a un drastico razionamento dell’erogazione idrica, stiamo cercando di trovare soluzioni da porre in essere”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA