Enjoy Barocco alla Bit di Milano, annunciata la media partnership con National Geographic

Attualità

La novità è stata presentata stamani durante il talk di apertura della terza giornata della Borsa internazionale del turismo

Enjoy Barocco, la destinazione turistica siciliana promossa dal GAL Terra Barocca si racconterà sulle pagine di “Traveler” di National Geographic avviando un’importante media partnership. E’ la novità presentata stamani durante il talk d’apertura della terza giornata della Bit di Milano all’interno dell’area dedicata alla Regione Siciliana. Illustrate tutte le novità che riguardano la stagione turistica 2025, confermandosi una destinazione d’eccellenza grazie ad un territorio straordinario che racchiude i Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina. Come spiegato da Christian Del Bono, destination manager della DMO Enjoy Barocco, e dal docente universitario Marco Platania, coordinatore dell’Osservatorio Turistico della DMO Enjoy Barocco, il GAL Terra Barocca sta puntando su nuove strategie che prevedono, tra l’altro, utilizzo dell’intelligenza artificiale, per personalizzare l’esperienza dei visitatori, offrendo consigli su itinerari, eventi e punti d’interesse in base alle preferenze degli utenti.