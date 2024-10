Entra nel vivo la rassegna “Ragusa InCanto”

Spettacoli

Le iniziative per celebrare i dieci anni di attività dell'associazione culturale Cantus Novo. Sabato al teatro Don Bosco il concerto di Mario Venuti

L’associazione culturale Cantus Novo festeggia i dieci anni di attività con una serie di straordinari appuntamenti inseriti nell’ambito della kermesse Ragusa InCanto che, ormai da qualche anno, delizia i palati degli appassionati di musica più raffinati. Dalle varie masterclass alla rassegna corale, dai concerti tenuti da professionisti di fama nazionale e internazionale sino a quelli che vedono il coro polifonico Cantus Novo in giro per la provincia di Ragusa, Siracusa e Catania: questi gli appuntamenti della IV edizione. Gli eventi sono stati finanziati dall’assessorato regionale alla Cultura grazie all’impegno della deputata all’Ars Stefania Campo in occasione della stesura dell’ultima Finanziaria.