Eventi religiosi, culturali ed enogastromici: 134mila euro dalla Regione per la provincia di Ragusa

L'on Abbate: "Concorrenza spietata, rigida selezione su ogni singolo progetto"

L’assessorato alle Autonomie locali retto dal democristiano Andrea Messina ha pubblicato oggi l’elenco delle città siciliane che beneficeranno di un aiuto economico per l’organizzazione di eventi religiosi, culturali, enogastronomici finalizzati al rafforzamento della coesione sociale del territorio di riferimento. Per la provincia di Ragusa sono stati stanziati 134mila euro così suddivisi:

Ragusa 20mila euro per l’organizzazione della manifestazione denominata “Riscopriamo le Origini” che comprende la Feste patronali di S. Giorgio, S. Giovanni, i Laboratori Public History e la mostra Labyrintus

Comiso 25mila euro per la manifestazione denominata “Le tradizioni religiose della primavera casmenea”

Acate 17mila euro per la manifestazione denominata “Rievocazione storica della Festa di S. Vincenzo”

Modica 40mila euro per le manifestazioni religiose Madonna Vasa Vasa, S. Giorgio e Madonna delle Grazie

Pozzallo 25mila euro per la manifestazione denominata “Pozzallo in festa estate 2024”

Chiaramonte Gulfi 7mila euro per la Festa del Lavoro e la Sagra della Focaccia

Soddisfatto per lil successo della norma che è in finanziaria già dall’anno scorso l’onorevole Ignazio Abbate che ha sponsorizzato personalmente la sua approvazione in Parlamento e che è stato in stretto contatto con il compagno di partito per cercare di far arrivare nel territorio ibleo il maggior numero possibile di aiuti economici.