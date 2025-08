Ex tribunale di Modica, il consiglio comunale approva all’unanimità una mozione

Attualità

D'Antona (Sinistra italiana): "Accolta la nostra richiesta di supportare un nuovo incontro del comitato con il ministero per vederci chiaro sul differente utilizzo dei locali"

Il Consiglio comunale di Modica, nella riunione di martedì 5, così come richiesto qualche giorno fa da Sinistra Italiana, ha approvato all’unanimità una mozione sulla annosa questione del Tribunale di Modica. Lo sottolinea Vito D’Antona, esponente di Si, in una nota.

“Con la mozione, prendendo atto dell’ultima iniziativa del Comitato nazionale dei Tribunali accorpati, di cui fa parte il Comitato Pro Tribunale di Modica, a seguito di una riunione infruttuosa del 4 luglio a Roma, dovuta all’assenza dei rappresentanti del Governo nazionale, si invita il Ministero della Giustizia ad accogliere la richiesta del Comitato di un nuovo incontro – è spiegato – e a sospendere qualsiasi azione su un diverso utilizzo dei locali del Tribunale. La richiesta viene formulata dal Comitato per la necessità di acquisire informazioni sullo stato di attuazione degli eventuali provvedimenti ministeriali relativi alla nuova geografia giudiziaria, preannunciata da tempo, e sui criteri per la possibile riapertura di alcuni tribunali, come quello di Modica, chiuso a seguito della riforma del 2012”.