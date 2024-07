Extra costi nel settore rifiuti: arrivano 6,1 milioni di euro per i 12 Comuni della provincia di Ragusa

Attualità

L'annuncio dei consiglieri comunali del capoluogo Zagami, Caruso e Bennardo

I consiglieri comunali di Ragusa, Rossana Caruso, Federico Bennardo e Sebastiano Zagami, annunciano che, a seguito all’approvazione del Ddg della Regione Siciliana, è stato predisposto un significativo stanziamento di fondi per sostenere i Comuni nel fronteggiare gli extra costi nel settore rifiuti. Grazie ad una variazione di bilancio approvata dal Governo regionale, voluta dall’assessore dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, e sostenuta dall’Ars, è stato possibile emanare un contributo complessivo di cinquanta milioni di euro, destinato alle Srr – Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti per l’Ambito territoriale ottimale dei Comuni – che hanno sostenuto costi aggiuntivi per il conferimento e il trattamento dei rifiuti.

Per quanto riguarda la provincia di Ragusa, ai 12 Comuni sono stati assegnati complessivamente 6.163.721,28 euro.

Nel dettaglio: Acate 91.524,96 €; Chiaramonte Gulfi 128.207,52 €; Comiso 482.136,48 €; Giarratana 31.687,20; Ispica 401.754,24 €; Modica 1.083.448,80 €; Monterosso Almo 24.012,00 €; Pozzallo 354.903,84 €; Ragusa 1.492.614,72 €; Santa Croce Camerina 288.845,28 €; Scicli 535.083,84 €; Vittoria 1.249.502,40 €.