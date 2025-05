Famiglie sempre più sole e senza supporti, la proposta di Confcooperative Ragusa

Società

Il presidente Campisi: "E' il momento di mettere in campo una serie di progetti sull'educativa territoriale con il supporto degli enti locali"

“E’ un momento complesso. Sempre più episodi di cronaca evidenziano la necessità di supporti adeguati. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Che stanno implodendo su loro stesse. E non possiamo rimanere a guardare come se nulla fosse. E’ il momento di avanzare proposte e di intervenire”. Così il presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Luca Campisi (nella foto), a proposito della necessità manifestata da più nuclei familiari in ambito provinciale che, alla luce dei fatti accaduti in varie zone della Sicilia e che mettono in evidenza un disagio che può avere conseguenze tragiche, ravvisano la necessità di supporti specifici.