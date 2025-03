Fermi tecnici delle ambulanze 118 in provincia di Ragusa, l’on. Abbate scrive al presidente Seus

Attualità

Segnalati una serie di disservizi che si sono creati dal primo di marzo

L’onorevole Ignazio Abbate ha scritto al presidente della Seus, la struttura organizzativa pubblica per gli interventi di servizio sociale professionale nelle situazioni di emergenza e urgenza personale e familiare, per segnalare una serie di disservizi che si è creata dal primo di marzo, a seguito dell’emissione di una nota inerente la pianificazione dell’organizzazione del lavoro del personale addetto ai servizi di emergenza urgenza sulle ambulanze.

Tale direttiva è stata emanata dal direttore Nue 112 Sicilia, Area operativa regionale Seus 118. Si tratta di una direttiva che, dalle prime testimonianze raccolte nei vari territori, avrebbe determinato una disfunzione delle postazioni del 118 tanto da lasciare sprovvisti molti comuni siciliani dell’ambulanza di presidio permanente per il soccorso di emergenza-urgenza. Dipende sempre dall’emanazione di questa direttiva il problema che il personale addetto alle ambulanze stenta a programmare efficacemente sostituzioni e riposi, dovendo garantire nel frattempo anche i servizi programmati. Pertanto basta l’assenza di una sola unità lavorativa a generare il fermo tecnico delle ambulanze.