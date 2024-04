Ferrovie a Ragusa, l’assessore Massari ha chiesto un incontro urgente con il responsabile Area Sud progetti Palermo

Attualità

Sul tappeto la necessità di confrontarsi sul progetto di collegamento Comiso-Rg-Vizzini ed aeroporti

L’assessore Giorgio Massari, a seguito dell’incontro (nella foto) svoltosi lo scorso 21 marzo presso la sede dell’assessorato allo Sviluppo economico con il comitato per il collegamento ferroviario tra l’aeroporto di Comiso e l’aeroporto di Catania, così come concordato, ha richiesto un incontro urgente all’ing. Maurizio Infantino, responsabile Area Sud Progetti Palermo delle Ferrovie Italiane, al fine di affrontare e discutere del progetto di collegamento ferroviario Comiso-Ragusa-Vizzini ed aeroporti e più in generale della situazione dei collegamenti ferroviari sul territorio provinciale ed extraprovinciale.