Festa del Sacro Cuore a Ragusa, numerosi i fedeli alla processione

Società

La conclusione delle celebrazioni con il corteo per le vie del quartiere e la lettura dell'atto di consacrazione da parte del sindaco

Giornata intensa, quella di ieri, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù in cui è stata celebrata la relativa solennità. Numerosi i fedeli che, ieri sera, hanno partecipato alla processione con il Santissimo Sacramento per le principali vie del quartiere. Al termine della processione, le famiglie sono state consacrate al Cuore di Gesù. Prima del corteo processionale, la chiesa ha ospitato la celebrazione eucaristica presieduta da don Davide Paglia, assistente regionale adulti dell’Azione cattolica. La messa è stata concelebrata dai parroci delle comunità di San Paolo, San Pietro e Beato Clemente oltre ad essere stata animata dalla corale parrocchiale. Erano presenti i rappresentanti del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ricade sul territorio parrocchiale, oltre al sindaco, Peppe Cassì, che ha animato un tradizionale oltre che sentito rito.

Infatti, il primo cittadino ha acceso la lampada votiva al Sacro Cuore e poi ha proceduto alla lettura della consacrazione della città allo stesso.

La mattinata era iniziata con la giornata di santificazione sacerdotale e con il ritiro spirituale dei sacerdoti che, nella chiesa del Sacro Cuore, aveva visto la presenza del vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, a guidare questo particolare momento. Era stato il parroco, il sacerdote Marco Diara, a dare il via alla giornata con la celebrazione eucaristica mattutina. Lo stesso Diara ha poi fatto sì che la processione serale si svolgesse nella maniera migliore. E i riscontri non sono mancati perché, come detto, i partecipanti sono stati numerosi, provenienti da tutta la città.