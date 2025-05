Festa dell’Addolorata a Comiso, inizia il settenario

Società

Una grande emozione in tutta la città per un momento di grande spessore religioso, storico e culturale

Gli anni della tradizione sono centoquindici. Così come quelli della devozione. La città di Comiso torna in festa, come succede sempre a maggio, per un momento di grande spessore religioso, storico e culturale. E, per di più, in occasione dell’Anno santo 2025. Prendono il via infatti domani, venerdì 9 maggio, in chiesa Madre, i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata con il tradizionale “Settenario” che proseguirà sino a giorno 16. In preparazione dei momenti clou, per sette giorni, dunque, al termine della messa, una fase vibrante e ricca di pathos, il canto della “Sittina”, l’antico e commovente canto dialettale delle sette spade della Vergine composto dal maestro Filippo Messineo, eseguito dai tenori Alessandro Cassibba, Salvino Vicino e Domenico Giarraffa, all’organo il maestro Claudio Palacino. In più ci sarà la preghiera che, di volta in volta, sarà animata da gruppi e associazioni differenti, pronta a fare rivivere ai fedeli i dolori di Maria. In particolare, viene declamato un testo dialettale di origine antichissima e composto da sette strofe che parla dei sette dolori della Vergine: la profezia di Simeone, la fuga in Egitto, la sosta di Gesù nel tempio, l’incontro sulla via del Calvario, la crocifissione, la morte e la deposizione con la sepoltura. Al termine, i fedeli, con la recita di alcuni versi in dialetto, esprimono l’adesione al progetto di salvezza divino che passa necessariamente attraverso il dolore e la morte. La partitura originale è per banda.