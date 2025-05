“Festacrante in centro” torna ad animare Ragusa

Spettacoli

In arrivo un fine settimana a tutto ritmo

C’è una magica atmosfera che si diffonde tra le vie, attraversa le piazze e anima i cuori. Che unisce, invita, coinvolge. È “Festacrante in centro”, la rassegna che fa vibrare l’anima di Ragusa e riporta la vita nel cuore della città. Promossa dal centro commerciale naturale “I Tre Ponti” con il sostegno del Comune di Ragusa, la manifestazione è un invito a vivere il centro come luogo di incontro e rinascita, dove cultura, commercio e comunità si intrecciano in un abbraccio festoso e colorato. Da tre edizioni, Festacrante è la dimostrazione concreta che l’arte e la musica possono rianimare piazze e vie. È la conferma che la città ha voglia di esserci, di ritrovarsi, di lasciarsi ispirare. Dopo il successo dell’apertura affidata all’elegante performance del trio composto da Marco Cascone, Fiammetta Poidomani e Daniele Ricca, la terza edizione della rassegna continua con un fine settimana carico di energia e sonorità senza tempo. Venerdì 9 maggio, in via Roma alle ore 19.00, arrivano “The Biscuits Out Machine” (nella foto).