Firrincieli: “Incomprensibili le scelte viarie a Santa Barbara (Marina di Ragusa) nel primo tratto di via Firenze”

"Inopportuna una scelta del genere. E chiediamo all'amministrazione di smentire alcune voci non piacevoli sollevate da residenti e villeggianti"

“In via Firenze, a Marina di Ragusa, è iniziata un’operazione che non va fatta, secondo noi, a ridosso del mese di agosto. Capisco che all’amministrazione Cassì piacciano gli stress test, ma è quanto mai inedito che, in un periodo in cui la zona si riempie di vacanzieri, si decida di mettere mano all’assetto viario di Santa Barbara seguendo non si capisce bene quale ratio”.

E’ quanto afferma il consigliere comunale del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, dopo avere raccolto le numerose lamentele dei residenti e dei villeggianti per il fatto che si sia messo mano, in zona, a una nuova regolamentazione della sosta che “naturalmente, pensiamo, almeno dovrebbe essere ovvio così, riguarderà le altre arterie. Ecco perché – afferma ancora Firrincieli – vorremmo saperne di più sulle ragioni che hanno determinato il cambiamento al momento solo in questo tratto di strada, visto che, fatto questo, non si rilevano altre modifiche. Non vorremmo pensare, e siamo certi che non sia così, che il provvedimento rimanga isolato, come ci hanno segnalato numerosi residenti, e sia stato assunto per favorire la famiglia del congiunto di un componente dell’amministrazione. Sarebbe davvero disdicevole. Gradiremmo, naturalmente, che questa voce venisse prontamente smentita. Ribadiamo che se si trattasse di una operazione volta alla viabilità generale, quindi insomma al piano complessivo della circolazione e, quindi, con soluzioni anche adeguate in merito ai parcheggi con l’uso di altre piazze e di altri spazi, allora andrebbe bene, ma se tutto fosse stato iniziato per tempo. Questa soluzione, però, al momento isolata, che non ha alcuna spiegazione plausibile, appare assolutamente non condivisibile”.

