Fondi Fsc, Campo e Piccitto (Cinque Stelle): “Neppure un euro per il completamento della Siracusa-Ragusa-Gela e per il porto di Pozzallo”

Ragusa

"Un risultato storico senz'altro quello del governo Schifani, ma in negativo"

“Con la firma dell’accordo per i fondi Fsc 2021-2027 il governo regionale mette nero su bianco la propria idea di sviluppo per i prossimi anni della Regione e delle singole province. Dopo aver accettato lo scippo di 1,3 miliardi come cofinanziamento al ponte e aver previsto altri 800 milioni per la realizzazione di due inceneritori, facendo così ridurre l’importo effettivo a disposizione dei siciliani da 6,8 a 4,7 miliardi, il fondo per le infrastrutture e la mobilità dell’isola è stato ridotto ad appena 1 miliardo, di cui 600 milioni per la viabilità di tutta la Sicilia”. Lo rilevano la deputata regionale del M5s, Stefania Campo, insieme al coordinatore provinciale Federico Piccitto (nella foto), facendo una analisi dell’accordo firmato a Palermo tra la presidente del Consiglio e il presidente della Regione.