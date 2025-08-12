Attualità
Forza Italia e le fibrillazioni a Scicli, il segretario provinciale Cugnata: “Evitare tensioni e incomprensioni, i nodi irrisolti saranno affrontati a tempo debito”
Lunga telefonata con il segretario cittadino Cartia: "Siamo tutti impegnati a fare gli interessi del partito"
Il segretario provinciale di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata (nella foto), interviene per esprimere la propria posizione su quanto sta accadendo in seno al consiglio comunale di Scicli, invitando alla calma e alla coesione in un momento particolarmente delicato per il partito. “In questi giorni – dichiara Cugnata – abbiamo assistito a una serie di cambiamenti significativi all’interno del consiglio comunale di Scicli. Nuovi ingressi e ridefinizioni di posizioni stanno delineando un quadro fluido, in cui le alleanze e i ruoli di maggioranza e opposizione sono ancora da chiarire. In questo contesto, Forza Italia si sta distinguendo per il lavoro costante e per una fase di crescita che coinvolge tutti i suoi rappresentanti. Dopo una lunga e costruttiva telefonata con il segretario cittadino Guglielmo Cartia, abbiamo convenuto sulla necessità di invitare tutti i consiglieri alla calma e alla prudenza, evitando fughe in avanti e comportamenti che possano minare la compattezza del gruppo”.
Cugnata sottolinea come “in questo momento, prima di ogni cosa, è fondamentale fare gli interessi di Forza Italia. Siamo tutti chiamati a collaborare affinché il partito possa risultare sempre più compatto e coeso. Determinate situazioni, che oggi sembrano urgenti, devono essere messe da parte per essere affrontate a tempo debito, dopo l’estate, quando si potrà procedere con la necessaria attenzione e con il coinvolgimento di tutte le parti. Abbiamo bisogno di serenità e concordia, soprattutto ora che ci prepariamo a presentare la nostra forza e la nostra unità al segretario nazionale Antonio Tajani. È per questo che ho chiesto al segretario cittadino Cartia di intervenire favorendo un clima di concordia e di dialogo tra tutti i consiglieri, così da rafforzare il percorso di crescita che ci vede protagonisti in provincia di Ragusa”. “Forza Italia – conclude Cugnata – è impegnata affinché ogni nodo venga sciolto con dovizia di particolari al momento opportuno. Il nostro obiettivo è quello di costruire una presenza monolitica e autorevole, capace di affrontare con determinazione le sfide che ci attendono. Invito chi fa parte della nostra squadra a mettere da parte contrapposizioni e tensioni, lavorando insieme, con spirito di servizio e responsabilità. Solo in questo modo potremo garantire al partito e alla città di Scicli un futuro stabile e prospero”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA