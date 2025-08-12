Forza Italia e le fibrillazioni a Scicli, il segretario provinciale Cugnata: “Evitare tensioni e incomprensioni, i nodi irrisolti saranno affrontati a tempo debito”

Attualità

Lunga telefonata con il segretario cittadino Cartia: "Siamo tutti impegnati a fare gli interessi del partito"

Il segretario provinciale di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata (nella foto), interviene per esprimere la propria posizione su quanto sta accadendo in seno al consiglio comunale di Scicli, invitando alla calma e alla coesione in un momento particolarmente delicato per il partito. “In questi giorni – dichiara Cugnata – abbiamo assistito a una serie di cambiamenti significativi all’interno del consiglio comunale di Scicli. Nuovi ingressi e ridefinizioni di posizioni stanno delineando un quadro fluido, in cui le alleanze e i ruoli di maggioranza e opposizione sono ancora da chiarire. In questo contesto, Forza Italia si sta distinguendo per il lavoro costante e per una fase di crescita che coinvolge tutti i suoi rappresentanti. Dopo una lunga e costruttiva telefonata con il segretario cittadino Guglielmo Cartia, abbiamo convenuto sulla necessità di invitare tutti i consiglieri alla calma e alla prudenza, evitando fughe in avanti e comportamenti che possano minare la compattezza del gruppo”.