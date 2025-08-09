Forza Italia rilancia a Ragusa, incontro tra Cugnata e Minardo sulle strategie provinciali

Politica

Previsto un grande incontro dopo la pausa estiva per definire con attenzione i nuovi passi in avanti da compiere

Incontro cruciale tra il segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, e il deputato nazionale Nino Minardo (nella foto da sinistra Cugnata e Minardo). L’appuntamento, atteso dagli ambienti politici locali, ha rappresentato l’occasione per tracciare le linee guida delle prossime strategie del partito in provincia, in un momento di rinnovato fermento e crescita. Forza Italia sta vivendo una fase di importante espansione, testimoniata dalle recenti adesioni di rilievo: il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e quello di Modica, Maria Monisteri, hanno scelto di unirsi al progetto azzurro, segnando un passaggio significativo sia per la compagine locale che per tutto il centrodestra. Queste ultime settimane hanno dunque confermato la capacità del partito di attrarre amministratori di peso, rafforzando la presenza nei principali centri del territorio.

Durante l’incontro, Minardo e Cugnata hanno condiviso la necessità di valorizzare queste nuove energie e di tramutarle in una strategia collettiva che coinvolga l’intera provincia. Proprio per questo, è stato convenuto che, subito dopo la pausa estiva, sarà organizzata una grande riunione di Forza Italia, aperta a tutti i nuovi ingressi e ai rappresentanti storici. L’obiettivo sarà duplice: da un lato, costruire una piattaforma comune che consenta al partito di incidere politicamente nei vari centri, con particolare attenzione a quei Comuni dove Forza Italia può contare su una presenza forte e radicata; dall’altro, promuovere un confronto allargato sulle prospettive del centrodestra in vista delle future tornate elettorali, con la volontà di favorire la massima unità e collaborazione. Proprio in queste ore si registra l’adesione di Piero Mandarà e Gaetano Riva al gruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Santa Croce Camerina. Un altro segnale importante di crescita e di radicamento del partito sul territorio, frutto di un lavoro costante di ascolto e confronto con gli amministratori locali.