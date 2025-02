Fratelli d’Italia negli Iblei, eletti i coordinatori cittadini a Pozzallo e a Scicli

Politica

Le nuove guide locali sono rispettivamente Luca Susino e Alessandro Paternò

Con grande entusiasmo e spirito di partecipazione Fratelli d’Italia ha avviato i congressi cittadini in tutta la provincia di Ragusa, un momento fondamentale per il partito che rappresenta un importante esercizio di democrazia interna e di confronto costruttivo.

“I congressi sono un’occasione per rafforzare il radicamento del partito sul territorio – spiega il coordinatore provinciale di FDI Giovanni Moscato – e per valorizzare le idee e le proposte dei nostri militanti e aprire le porte a tutti coloro che desiderano contribuire alla vita delle proprie comunità”.

Nella giornata di domenica si sono svolti i congressi di Scicli e Pozzallo, due comunità in grande crescita che hanno dimostrato grande passione e impegno.

“A Scicli, è stato eletto come nuovo coordinatore comunale Alessandro Paternò (nella foto sopra) – spiega Moscato -. Una scelta che rappresenta la volontà di rinnovamento e di crescita del partito in questa città. A lui vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà guidare con dedizione e competenza il gruppo locale. Un ringraziamento a Darlyn Fidone per l’importante lavoro svolto e per aver aggregato una comunità piena di entusiasmo”.

“A Pozzallo (nella foto sotto) il congresso ha visto l’elezione per acclamazione di Luca Susino. Un risultato che testimonia la stima e la fiducia della comunità verso una figura capace di rappresentare al meglio i valori e gli obiettivi di Fratelli d’Italia. Anche a Luca rivolgo i miei più sentiti complimenti e auguri per il lavoro che lo attende”.

“Siamo grati alle nostre comunità cittadine di averci dato fiducia e da oggi si apre una nuova pagina di impegno nei nostri Comuni per portare risposte ai cittadini e per essere ancora più incisivi per lo sviluppo dell’intera provincia”, commentano i neo coordinatori di Scicli e Pozzallo Alessandro Paternò e Luca Susino.

“Questi congressi sono stati un’ulteriore dimostrazione della vitalità e della presenza importante di Fratelli d’Italia sul territorio – conclude Moscato -. Desidero ringraziare di cuore tutta la comunità di Fratelli d’Italia per l’impegno e la passione dimostrati. Un grazie anche al senatore Salvo Sallemi e all’onorevole Giorgio Assenza, che con il loro sostegno e la loro guida continuano a essere saldi punti di riferimento”.

