Frigintini, lascia il presidente della squadra di calcio

Il futuro della società rossoblù è adesso appeso a un filo

Salvatore Colombo (nella foto) lascia la guida del Frigintini calcio Città di Modica. Una notizia come ce ne sono tante in questo periodo, ma l’intenzione del presidente rossoblù non è come le altre perché potrebbe mettere in dubbio la continuità dell’attività calcistica nella frazione modicana. “Una decisione che è maturata nel corso dell’ultimo campionato -afferma l’attuale (ma ancora per poco) presidente- e scaturita valutando molti fattori; primo fra tutti la non disponibilità di un campo di gioco a costi accettabili e poi la burocrazia che complica sempre più la gestione di una Associazione sportiva”.