Frode all’Ue per oltre 270mila euro, denunciato un imprenditore agricolo di Modica

GUARDIA DI FINANZA

Indagine sui contributi comunitari erogati dall'Agea tra il 2015 e il 2023

I finanzieri del comando provinciale di Ragusa, nell’ambito di controlli in materia di spesa pubblica e su segnalazione del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie di Roma, hanno denunciato un imprenditore agricolo di Modica che avrebbe percepito indebitamente contributi comunitari del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) per oltre 270mila euro.

Da indagini di militari della compagnia di Modica è emerso che il beneficiario, dopo aver acquistato dei terreni dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), con un patto di riservato dominio, che prevede il conseguimento della piena al pagamento dell’intero importo pattuito, abbia onorato soltanto le prime tre rate del mutuo trentennale stipulato, incorrendo nella risoluzione del contratto e perdendo, conseguentemente, il titolo necessario all’ottenimento dei contributi pubblici.