Fumarole a Vittoria, denunciato il titolare di un’azienda

Attualità

Contestato dalla polizia locale il deposito incontrollato e la combustione illecita di rifiuti

La polizia locale di Vittoria ha denunciato il titolare di un’azienda per deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti. L’operazione è avvenuta nell’ambito di una mirata attività di controllo del territorio, condotta dal reparto di pronto intervento della polizia locale.Durante le operazioni di pattugliamento, gli agenti hanno notato una densa coltre di fumo provenire da un’azienda situata in contrada Mazzara, nei pressi della strada per Alcerito. Giunti sul posto, gli operatori lo hanno scoperto intento a bruciare rifiuti derivanti dalla produzione agricola.In particolare, in una fossa di circa 200 metri quadrati, erano stati accumulati scarti vegetali come piante e sterpaglie di ortaggi, insieme a materiali non biodegradabili come spago in nylon. La combustione di questi materiali costituisce una grave violazione delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e tutela ambientale.L’uomo è stato immediatamente denunciato alle autorità competenti. Ora rischia sanzioni severe che potrebbero includere ammende fino a 26mila euro e la reclusione da 2 a 5 anni. L’attività della polizia municipale di Vittoria prosegue con determinazione per contrastare ogni forma di illecito ambientale e garantire la salvaguardia del territorio e della salute pubblica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA