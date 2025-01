Furti con spaccata a Vittoria, la Cna: “Superare il senso di insicurezza che avvolge il tessuto imprenditoriale locale”

Attualità

Il presidente territoriale Santocono e il segretario Caccamo sottolineano di essersi rivolti al nuovo questore per cercare di capire come si può intervenire

“Rispetto ai furti con spaccata di Vittoria, che stanno preoccupando, e molto, le imprese presenti in città, abbiamo cercato di fornire segnali immediati di attenzione all’indirizzo di chi ha segnalato la gravità del fenomeno”. Lo dicono il presidente della Cna territoriale di Ragusa, Giuseppe Santocono, e il segretario territoriale, Carmelo Caccamo, precisando che, così come era accaduto lo scorso mese di agosto per la recrudescenza dei furti a Scicli, Donnalucata e Modica, “occorre un potenziamento delle forze dell’ordine a tutela del territorio”.