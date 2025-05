Furti di autovetture in provincia di Ragusa, condannati tre vittoriesi

Cronaca

Altri due che erano imputati (Rosario Greco e Sergio DI Martino) sono stati invece assolti

Nell’ambito di una indagine per il presunto attentato ai danni di due collaboratori di giustizia, il 19 maggio del 2021 la polizia di Stato aveva arrestato cinque persone, in esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Ragusa, considerate a vario titolo responsabili di furti aggravati in concorso, ricettazione in concorso e riciclaggio. Si tratta dei vittoriesi Andrea Di Martino, Sergio Di Martino, Gian Franco Stracquadaini, Rosario Greco e Massimiliano Leggio. Per l’accusa tra settembre e novembre del 2019 avrebbero messo a segno numerosi furti di autovetture per lo più utilitarie utilizzando una centralina Obd che codificava le chiavi e permetteva loro di mettere in moto in poco più di 10” i veicoli presi di mira che poi venivano smontati e rivenduti come ricambi.