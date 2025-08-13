Furti di carrube in provincia di Ragusa, il consigliere comunale Battaglia: “Fenomeno in crescita, servono soluzioni”

Attualità

Proposta la creazione di un tavolo con gli operatori commerciali a tutela dei produttori onesti

Il consigliere comunale di Ragusa, Salvatore Battaglia (nella foto), interviene con forza sul tema dei furti di carrube, un fenomeno che negli ultimi anni sta colpendo non solo la città di Ragusa, ma anche il resto della provincia iblea. Il consigliere evidenzia come questa problematica si accentui in modo particolare durante il periodo della raccolta, quando l’attività raggiunge il suo apice e il valore del prodotto cresce, attirando purtroppo anche l’attenzione di chi opera al di fuori della legalità. Battaglia sottolinea che il prezzo della raccolta nel 2025 si aggira attorno ai 0,40 centesimi più Iva per chilogrammo, una cifra ben lontana da quella che dovrebbe essere riconosciuta ai produttori, ovvero almeno 0,70 centesimi. La sproporzione tra il valore reale e quello praticato nei pagamenti rende il lavoro dei produttori sempre più insostenibile e contribuisce a una spirale negativa che penalizza l’intero comparto agricolo locale.