Miss Mondo, a Ragusa la terza selezione siciliana

La terza selezione regionale per Miss Mondo Sicilia si svolgerà domenica a Villa Criscione, a Ragusa. A condurre sarà Elisa Lisitano, con ospiti speciali: la miss Mondo Italia in carica, Claudia Motta, presenza fissa ogni lunedi su Tiki Taka su Italia 1, Chiara Giuffrida, influencer, speaker radiofonica e conduttrice televisiva in ambito sportivo con presenze anche su reti nazionali, e lo stilista di Headsculpture Giuseppe Fata, molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. Le sue Headscupture sono state indossate in trasmissioni televisive come l'ultimo Eurovision ed ha appena ricevuto un importante premio presso l'Armani Hotel di Dubai. Ci sarà anche la modella ed influencer milanese Khady Gueye (ha partecipato anche a EX on the Beach su MTV). Durante la serata sfileranno circa 25 ragazze, provenienti da tutta la Sicilia, visionate da una giuria d'eccezione.

Ci saranno molti imprenditori locali che saranno partner dell’appuntamento. Tra loro Daniela Napolitano, creativa e stilista siciliana, che è partner dell’evento che si svolgerà sotto l’egida del responsabile unico Miss Mondo Sicilia, Giuseppe Stramandino.

