Vittoria, il fabbricato dove si produceva marijuana

Un arresto e due quintali di droga sequestrati. E’ questo il bilancio di una operazione messa a segno dai poliziotti di Vittoria che hanno scoperto una piantagione di marijuana indoor.

In manette è finito C.V. di 52 anni accusato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma clandestina con relativo munizionamento. Tutto è cominciato quando i poliziotti hanno deciso di effettuare un posto di controllo lungo la Provinciale 91. Ma nella zona gli agenti si sono accorti di un forte odore di marijuana. A quel punto hanno approfondito e hanno individuato un’abitazione da dove l’odore di sostanza stupefacente proveniva in maniera più intensa. A quel punto e dopo avere chiamato altri colleghi, gli agenti hanno fatto irruzione all’interno del fabbricato, composto da due vani e un piano seminterrato all’interno del sono state rinvenute numerose piante di cannabis in fase di essicazione, predisposte in apposite filiere a soffitto, oltre ad un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana già confezionata in apposite buste termosaldate e sottovuoto, pronte per essere cedute a terzi assuntori. Inoltre è stato trovato un impianto di areazione ed illuminazione con sofisticate lampade alogene, proprie delle coltivazioni in serra, oltre a diverso materiale necessario per il peso ed il confezionamento dello stupefacente. Trovata anche una pistola a tamburo scacciacani a salve ma modificata ad arte per munizionamento calibro 22 con relativo munizionamento perfettamente funzionante. L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Ragusa.

