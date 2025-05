Gazacola arriva anche a Ragusa

Società

I promotori del progetto, che nasce dal collettivo Estremo Sud e che ha poi coinvolto altre realtà territoriali, chiariscono di cosa si tratta

Gazacola arriva finalmente anche a Ragusa e Catania. Un risultato possibile grazie alla collaborazione di tante persone che hanno formato un gruppo di acquisto. Un’iniziativa che permette di ricevere le prime lattine con i simboli della Palestina, portando un messaggio di solidarietà per un popolo che chiede soltanto di vivere in pace. Gazacola, infatti, non è solo una bevanda: è un gesto di supporto concreto al popolo palestinese. Un prodotto nato dal basso, dall’unione di persone che credono in un cambiamento reale. “È un modo per denunciare come alcune multinazionali finanzino le distruzioni – dicono i promotori del progetto, che nasce dal collettivo Estremo Sud e che poi ha coinvolto altre realtà del territorio – mentre noi scegliamo di agire con consapevolezza. Anche se Gazacola non si produce a Gaza, è di proprietà palestinese. È un simbolo potente: dimostra che, insieme, possiamo dare un sostegno tangibile, rompendo la dipendenza da un sistema globale che, con una mano, devasta, e con l’altra, si erge a ricostruire, alimentando un’industria umanitaria fittizia. Chi vuole la pace dei popoli non alimenta la guerra. In un’epoca in cui la bandiera di un popolo è stata bandita dai poteri dominanti, vogliamo far arrivare la voce di migliaia di innocenti che pagano il prezzo di un conflitto assurdo, dove il potere sacrifica civili come costi collaterali”.