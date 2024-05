Giarratana, bambina investita da un’auto. E’ ricoverata in condizioni serie al Cannizzaro di Catania

Attualità

L'episodio si è verificato giovedì sera prima del tramonto

Grave incidente della strada ieri pomeriggio nel cuore di Giarratana. Una bambina di 10 anni, che si trovava in un bar lungo il corso principale, è uscita dall’esercizio mentre stava arrivando nel frattempo un’auto. La bambina è stata investita dal mezzo ed è caduta a terra, sbattendo la testa. Ha riportato un serio trauma cranico per il quale è stato necessario il trasporto all’ospedale Cannizzaro di Catania. I sanitari stanno valutando se intervenire alla luce delle complicanze che si stanno registrando. Sul posto i carabinieri per i rilievi (nella foto una delle vie principali di Giarratana).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA