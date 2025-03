Giarratana, buona la prima per il Carnevale 2025

Società

Grande festa per le vie del centro collinare ibleo. Oggi si continua con un'altra sfilata

Buona la prima. Grande festa ieri sera a Giarratana. Esordio migliore non poteva esserci per l’edizione 2025 del Carnevale, sostenuta dal Comune, dall’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, oltre che dal Libero consorzio comunale di Ragusa, che ha richiamato visitatori provenienti da ogni dove. Undici i gruppi mascherati e i carri allegorici che hanno sfilato all’insegna del più sano divertimento. Ancora una volta, i temi proposti sono stati legati alle vicende dell’attualità, del mondo dei cartoon oltre che delle fiabe. Il pubblico ha avuto modo di soffermarsi sui numerosi particolari dei carri allegorici e dei vari costumi indossati dai partecipanti che sono stati realizzati, con sapiente abilità, dalle mani dei maestri artigiani del paese che non si sono risparmiati per attrezzare delle strutture che, addobbate di tutto punto, non hanno mancato di attirare l’attenzione degli addetti ai lavori oltre che dei semplici spettatori. Una bella atmosfera di festa, ieri sera a Giarratana, con i coriandoli a farla da padrone e con la voglia coinvolgente di vivere queste giornate all’insegna della spensieratezza a diventare una sorta di denominatore comune.

Ma non solo. Lungo il corso principale alcuni stand di enogastronomia hanno reso ancora più piacevole il momento dell’attesa: i panini con la salsiccia, il wurstel e l’immancabile porchetta sono stati il piatto forte della serata così come accadrà anche in occasione dei prossimi appuntamenti. Per chiudere al meglio la serata, in piazza Martiri d’Ungheria, il ballo in maschera sino a notte fonda. E oggi si replica con il raduno dei gruppi mascherati e dei carri allegorici già dalle 16. Alle 16,30 poi ci sarà la sfilata lungo le seguenti vie: dei Martiri, Calatafimi, dei Mille, corso Umberto I, corso XX settembre, Marconi, Andrea Costa, Madonna delle Grazie. Alle 20 in piazza Martiri d’Ungheria spettacoli a cura dei gruppi mascherati e dei carri allegorici. Alle 21,30, in piazza Martiri d’Ungheria, il dj set from Rtm. In particolare, con la collaborazione di Puma events, saliranno sul palco i dj Peppe Zocco e Ivan Cappello, vox Leo Guarino (le foto sono di Gianluca Ferraro).

