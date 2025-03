Giarratana, celebrata la solennità liturgica con la benedizione dei papà

Attualità

Ieri sera in chiesa Madre il rito è stato officiato dal vicario generale della diocesi di Ragusa

Celebrazione eucaristica speciale quella di ieri sera, a Giarratana, in occasione della solennità liturgica di San Giuseppe. In chiesa Madre, infatti, la santa messa è stata officiata dal vicario generale della diocesi, il canonico sacerdote Roberto Sebastiano Asta, il quale, nella fase finale, ha proceduto con la benedizione (nella foto) dei papà presenti, nel contesto di una cerimonia ricca di significato religioso. Sempre ieri, ma nel pomeriggio, si era tenuta la conferenza sul restauro della “vara” di San Giuseppe con la presenza del restauratore.